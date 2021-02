Rapport: Luftforurening i storbyer koster tusindvis livet

I 2020 døde 160.000 personer tidligere end forventet i klodens fem største byer på grund af forurenet luft.

Svær luftforurening var i 2020 årsag til, at omkring 160.000 mennesker i verdens fem mest befolkede byer døde tidligere end forventet.

Det fremgår af en rapport fra miljøgruppen Greenpeace Southeast Asia torsdag.

Hårdest ramt var New Delhi i Indien, der er verdens mest forurenede hovedstad. Omkring 54.000 dødsfald skønnes at være forårsaget af såkaldt PM2,5. Begrebet dækker over fine partikler på mindre end 0,0025 millimeter.

I Tokyo i Japan var dødstallet på 40.000 ifølge miljøgruppen, mens de resterende dødsfald er spredt ud på Shanghai, Sao Paolo og Mexico City.

- Når regeringer vælger kul, olie og gas frem for ren energi, så betaler vi med vores helbred, siger klimaforkæmper Avinash Chanchal fra Greenpeace i Indien.

PM2,5-partikler anses for at være de mest skadelige for helbredet. Ud over at skade hjerte og lunger øger de også risikoen for alvorlige astmaanfald.

