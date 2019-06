Rapport: Mistillid til vacciner truer verdens sundhed

En ny global undersøgelse af opfattelserne af vacciner viser, at der i Frankrig er mindst tro på vacciner.

Tilliden til vacciner, som er et af verdens mest effektive og mest brugte medicinske produkter, er stærkest i fattige lande.

Samtidig er tilliden svagere i velhavende lande, hvor skepsis har ført til nye store udbrud af sygdomme som mæslinger.

En ny global undersøgelse af opfattelserne af vacciner viser, at der i Frankrig er mindst tro på sikkerheden og effektiviteten omkring vacciner. En tredjedel af landets indbyggere mener, at der er for stor usikkerhed omkring vacciner, viser undersøgelsen.

Mens de fleste forældre lader deres børn vaccinere, så er der forskellige grader af tillid til vaccinationer.

Det gør nogle lande til potentielle mål for sygdomsepidemier. Sådan lyder det fra forfatterne bag den nye rapport, som opfordrer forskere og læger til at sikre omfattende og pålidelige oplysninger om vacciner og vaccinationer.

Mange forskere og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, siger, at vacciner årligt redder op til tre millioner liv på globalt plan. De siger, at forskning gennem årtier med stor klarhed viser, at vacciner er sikre og effektive.

Rapporten advarer om, at den udbredte skepsis mod vacciner nogle steder kan undergrave vaccinationsprogrammer, da "flokimmunitet" afhænger af tilslutningen til programmerne. Generelt kræves det, at flere end 90 eller 95 procent skal være dækket, og mistillid til vaccinationer kan hurtigt reducere denne beskyttelse.

- Gennem det seneste århundrede har vacciner medført, at omfattende dødelige og ødelæggende epidemier kun er mindelse om en fjern fortid, siger Charlie Weller, som leder vaccineprogrammerne i velgørenhedsorganisationen Wellcome Trust, som har været med til at udarbejde den nye rapport.

- Det er betryggende, at næsten alle forældre i hele verden, lader deres børn vaccinere. Men der er enklaver mange steder i verden, hvor der er lav tillid til vaccinationsprogrammer, tilføjer hun.

Udbredelsen af mæslinger igen - blandt andet i USA, Filippinerne og Ukraine - er kun et af mange eksempler på, at mistilliden til vacciner er skadelige for den globale sundhed.

I Afghanistan og Pakistan har rygtestrømme om, at poliovacciner skulle være en del af et vestligt komplot i de seneste år skadet den globale indsats for at få udryddet den invaliderende sygdom.

Den globale undersøgelse, som har været ledet af Wellcome og Gallup, omfatter 140.000 mennesker fra over 140 lande.

