Rapport: Over 200 miljøaktivister blev dræbt i 2020

Det kan være med livet som indsats at kæmpe for at forhindre rydning af regnskove, opførelse af nye dæmninger eller andre forhold, der kan ses som en miljøtrussel.

I 2020 blev mindst 227 miljøaktivister rundt om i verden dræbt. Det viser en rapport fra ngo'en Global Witness offentliggjort mandag.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Klima- og miljøorganisationen antager, at det faktiske antal dræbte er "betydeligt" højere.

De 227 er en stigning i forhold til året før, hvor mindst 212 miljøaktivister blev bekræftet dræbt.

Hovedparten af drabene fandt sted i Latinamerika. I Colombia blev 65 dræbt og i Mexico 30.

I Asien stikker Filippinerne ud, idet 29 miljøforkæmpere blev dræbt i landet i 2020.

Bønder, kriminelle bander, oprørere og paramilitære grupper menes at stå bag de fleste drab på personer, der kæmper for at beskytte miljøet.

Virksomheder og "statslige aktører" er også involveret i drabene.

- Mens minedrift og skovhugst fortsat er årsag til mange angreb, så er der de seneste år sket en stigning i angreb og trusler mod miljøforkæmpere fra landbrugsvirksomheder, der forsøger at udvide deres oksekøds-, soja- og palmeolieaktiviteter, skriver Global Witness.

- Samfund, mange af dem bestående af den oprindelige befolkning, som i generationer har beskyttet deres jordstykker, efterlades i skudlinjen for uansvarlige virksomheder, statslige sikkerhedsstyrker og lejemordere.

Ngo'en arbejder ifølge dens hjemmeside for "en mere bæredygtig, retfærdig og lige" verden.

- Vi ønsker, at skove, der er af afgørende betydning for klimaet og biodiversitet, trives, samt at fossile brændstoffer forbliver i undergrunden, står der i organisationens målsætning.

