Rapport: Russiske styrker kæmper med at vinde terræn

Luftangreb og beskydninger fortsætter i Ukraine, men russerne får sværere og sværere ved at gøre fremskridt.

Det viser efterretninger ifølge det britiske forsvarsministerium.

Ministeriet skriver sent søndag aften dansk tid på det sociale medie Twitter, at et "højt niveau af russiske luft- og artilleriangreb har ramt både militære og civile områder" inden for de seneste 24 timer.

Når det så er sagt, har de russiske soldater gjort minimale fremskridt på jorden over weekenden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er højst usandsynligt, at Rusland med succes har nået målene, som det har sat sig, til dags dato, skriver den britiske efterretningstjeneste Defence Intelligence (DI).

De seneste russiske angreb har været rettet mod byerne Kharkiv, Mykolajiv, Tjernihiv og i særdeleshed Mariupol.

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) er enig med DI's vurdering af situationen. Det skriver den i en rapport søndag aften dansk tid.

- Russiske styrker brugte de seneste 24 timer på at samle sig og forberede sig på nye angreb mod Kyiv, Kharkiv og Mykolajiv.

- Generalstaben for Ukraines væbnede styrker melder om tilstedeværelse af store koncentrationer af russiske styrker vest for Kharkiv, som den regner med vil påbegynde en bred offensiv sydvest mod Dnepr-floden, skriver ISW.

De primære kampe i Ukraine foregår for tiden hovedsageligt i det østlige Ukraine, omkring hovedstaden Kyiv og længere mod syd langs den ukrainske kyst til Sortehavet.

Rusland har desuden en mere end 60 kilometer lang militærkonvoj parkeret nord for Kyiv.

Ifølge ISW vil Rusland formentlig i de kommende dage forsøge at omringe Kyiv og især gøre en indsats for at vinde terræn vest for byen.

Det forventes desuden, at Rusland kan begynde at angribe Ukraine fra Sortehavet. Det kan for eksempel ske ved at sende helikoptere fra skibe eller sætte soldater i land.

/ritzau/