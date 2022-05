Rapport: Russiske styrker ved Kharkiv venter modangreb

Rusland forbereder sig øjensynligt på et ukrainsk modangreb i regionen ved Kharkiv, som er Ukraines næststørste by. Både i nord og langs den sydlige front i regionen er der tegn på, at russerne venter en større ukrainsk modoffensiv nær Kharkiv, som er den næststørste by i Ukraine. Det skriver den amerikanske tænketank Study of War i Washington.

- Russiske styrker i regionen har fokus på at befæste deres forsvarsstillinger ved Kharkiv og langs den sydlige akse som forberedelse på ukrainske modoffensiver, mens offensive operationer er begrænset til byen Izyum-Donetsk og området Popasna-Sievjerodonetsk, skriver tænketanken med henvisning til rapporter fra den ukrainske generalstab.

Russiske styrker har angiveligt forsvarsstillinger nord for Kharkiv efter en vellykket ukrainsk offensiv siden 5. maj.

Russiske styrker er i denne måde tvunget væk fra Kharkiv og oplandet.

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, skal mandag lede et nyt virtuelt Ukrainemøde, hvor flere end 40 lande skal deltage, oplyser USA.

Alle de deltagende lande har på forskellig måder bidraget til at styrke det ukrainske forsvar, og mødet mandag drejer sig blandt andet om fremtidig hjælpe til ukrainerne.

Forud for mødet skal Austin tale med den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikov, for at få indblik i ukrainernes vigtigste behov.

Rusland sagde fredag, at byen Mariupol er "helt befriet".

De ukrainske styrker på Azovstal-værket i Mariupol har ifølge den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, fået besked på, at de må forlade værket og forsøge at redde deres liv.

Ifølge Zelenskyj vil de sidste ukrainske soldater forlade værket de kommende dage. Rusland siger imidlertid, at det allerede er sket.

Ifølge det russiske forsvarsministerium har de sidste ukrainske soldater, der havde forskanset sig på Azovstal-værket, overgivet sig.

Russiske og prorussiske styrker omringede allerede fra starten af marts byen Mariupol. De ukrainske styrker blev presset tilbage mod stålværket Azovstal, der fra midten af april har udgjort den sidste lomme af ukrainsk modstand i byen.

Rusland har beskrevet udviklingen som en kapitulation fra ukrainsk side, mens ukrainerne siger, at soldaterne i stålværket blev evakueret, efter at de fuldt og helt havde gennemført deres mission over for de russiske styrker.

/ritzau/Reuters