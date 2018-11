Rapport: Seksuelle overgreb er blevet hverdagskost i Nordkorea

En skræmmende voldtægtskultur har rodfæstet sig i Nordkorea, konkluderer organisation i ny rapport.

Seksuelle overgreb begået af embedsmænd i magtpositioner er blevet hverdag i Nordkorea.

Det viser en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch (HRW), som er udgivet natten til torsdag dansk tid.

HRW advarer mod, at krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea bliver ignoreret på grund af de internationale bestræbelser på at opbygge et bedre forhold til det isolerede regime.

Organisationens afdeling i USA har interviewet flere end 60 nordkoreanere, der har forladt landet.

De beskriver uønsket seksuel kontakt og seksuel vold som "så almindeligt, at man accepterer det som en del af hverdagslivet".

Det er vanskeligt at indsamle information inden for Nordkoreas grænser, oplyser HRW i en pressemeddelelse. Derfor er undersøgelsen ikke repræsentativ.

Men de interviews, der er blevet foretaget, tegner et billede af, at seksuelle overgreb - herunder voldtægt - bliver anset som noget ganske almindeligt i landet.

Endda så almindeligt, at mange af de interviewede kvinder ikke altid gav udtryk for at forstå, at tvungen sex ikke behøver at ske på daglig basis.

Det fortæller en af forfatterne bag rapporten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De interviewede fortæller blandt andet om overgreb og voldtægt begået af politi- og fængselsbetjente. Men også embedsmænd, der arbejder med den voksende private sektor i landet, som forlanger seksuelle modydelser som bestikkelse.

Mens MeToo-bevægelsen har sat fokus på seksuelle overgreb i hele verden, har der ikke været betydelige fremskridt i Nordkorea. Det fortæller HRW's administrerende direktør, Kenneth Roth.

- Det her er ikke et emne, der truer regimet. Derfor er det særdeles forfærdeligt, at regeringen ikke gør noget for at stoppe seksuelle overgreb begået af embedsmænd, siger Roth.

/ritzau/