Rapport: Sveriges ældrepleje var dårligt rustet til corona

Tusinder af ældre er døde med corona i Sveriges ældrepleje. Statsminister Stefan Löfven erkender svigt.

Sverige formåede ikke at beskytte de ældre på plejehjem, i ældreboliger og andre dele af ældreomsorgen, da coronaudbruddet nåede til landet.

Regeringen svigtede opgaven med at ruste hele denne sektor til en krise.

Det er hovedkonklusionen i den første delrapport fra den såkaldte coronakommission, der er nedsat for at se på regeringens indsats.

Ældreplejen var "uforberedt og dårligt rustet til at håndtere en pandemi", lyder det i rapporten. Kommissionen peger også på, at der har været strukturelle problemer gennem lang tid.

Det er både den nuværende regering under statsminister Stefan Löfven og tidligere regeringer, der bærer ansvaret.

Det er Löfven enig i, siger han på et pressemøde tirsdag.

- Det ville være mærkeligt, hvis vi efter en pandemi som denne ikke skulle drage konklusioner om, at ting og sager bliver nødt til at blive gjort anderledes, siger han.

Tidligere har svenske myndigheder erkendt, at man kunne have været hurtigere til at indføre besøgsforbud på plejehjem og ældreboliger.

Löfven henviser til, at han endnu ikke har læst rapporten og derfor vil vente med at udtale sig om, hvad der kunne være gjort anderledes.

Han vil heller ikke svare direkte på et spørgsmål fra nyhedsbureauet TT, om det får politiske konsekvenser.

I oppositionspartiet Moderaterna siger partiformand Ulf Kristersson, at grundproblemet har været den store smittespredning i det svenske samfund.

Det førte til, at sygdommen let kom ind på plejehjem og i ældreboliger.

- Regeringen har været for langsom til at tage beslutninger, der kunne have begrænset smittespredningen, siger han.

I perioden fra 1. marts til 23. november er 3002 mennesker, der boede på plejehjem eller ældrebolig i Sverige, døde efter at være blevet smittet med coronavirus.

Yderligere 1696 ældre, der fik hjemmepleje, er døde med coronavirus, viser tal fra den svenske socialstyrelse ifølge tv-stationen SVT.

Samlet set har Sverige til dato registreret 7514 coronadødsfald. Af dem er 94 procent personer over 65 år.

/ritzau/TT