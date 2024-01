Rapport: Tysklands udslip af drivhusgasser er rekordlav

Tysklands udslip af drivhusgasser er på det laveste punkt i omkring 70 år, viser et nyt studie, der fastslår, at det er lykkedes for Europas største økonomi at få reduceret afhængigheden af kul hurtigere end ventet.

Der blev udledt 673 millioner ton drivhusgasser sidste år fra forbundsrepublikken, hvilket var 73 millioner ton færre end i 2022, viser studiet fra tænketanken Agora Energiewende.

Udslippene er dermed tilbage på niveauet fra 1950'erne.

- Reduktionen skyldes først og fremmest udfasning af kulkraft, fastslår Agora.

Nedskæringer i russiske gasleverancer fik i 2022 Tyskland til på ny at fyre op i gamle kulkraftværker, men sidste år blev disse værker gradvist lukket ned igen.

Dette bidrog til en reduktion af CO2-udslippene fra kulkraftværker med 46 millioner ton i 2023, mens udslippene fra tysk industri faldt med 20 millioner ton, ifølge Agora.

Kulkraft stod i fjor for 26 procent af elektricitetsproduktionen i Tyskland, mod 34 procent året før.

Tyskerne hentede over 50 procent af deres elektricitet fra sol og vind i fjor, men er fortsat et stykke fra målet om at hente 80 procent af energien fra vedvarende energikilder inden 2030.

Tyskland har et erklæret mål om at udfase kul i 2038, men økonomiminister Robert Habeck har lagt op til en hurtigere udfasning - i 2030, hvilket allerede støttes af delstaterne, men støder på modstand i det "brune bælte" i øst.

/ritzau/dpa