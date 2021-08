Rapport: USA's militær dræber selvmordsbomber i Kabul

Anonyme embedsmænd siger til Reuters, at USA har udført et militært angreb i Kabul.

- Angrebet var rettet mod formodede militante fra gruppen IS-K, siger kilderne. De tager forbehold for oplysningerne og understreger, at de er foreløbige.

Det er uklart, om dette angreb har forbindelse til en eksplosion hørt nær Kabuls lufthavn søndag.

I Kabul siger en talsmand for Taliban, Zabiullah Mujahid, til AP, at et amerikansk luftangreb var rettet mod en selvmordsbomber i en bil.

- Selvmordsbomberen var angiveligt på vej mod Kabuls lufthavn, rapporterer AP.

Ifølge AP var det amerikanske luftangreb og et raketangreb mod en bygning nær lufthavnen øjensynligt to separate hændelser, men oplysningerne er uklare.

Tv-optagelser fra Kabul viser sort røg fra et område nær lufthavnen.

En ansat i lufthavnen siger til BBC, at en raket er slået ned i en bygning nær lufthavnsområdet.

Det lokale nyhedsbureau, Ashwaka, rapporterer ifølge Tass, at raketten ramte en boligblok.

USA advarede tidligere søndag om en "specifik, troværdig trussel" nær lufthavnen i den afghanske hovedstad. Amerikanske statsborgere blev opfordret til at forlade lufthavnsområdet øjeblikkeligt.

Torsdag ramte et dødeligt selvmordsangreb nær lufthavnen. USA's præsident, Joe Biden, har siden advaret om, at et nyt angreb kunne være lige om hjørnet i Kabul.

Over 180 mennesker blev ifølge lokale kilder dræbt ved angrebet torsdag, som ekstremistgruppen IS-K har taget skylden for.

/ritzau/Reuters