Rapport: Verdenshavene er varmere end nogensinde

Verdenshavene var i 2021 varmere end nogensinde. Samtidig har smeltende iskapper bidraget til, at havniveauet har nået nye højder.

Det viser den årlige rapport om klimaets tilstand fra Verdens Meteorologiske Organisation (WMO), der hører under FN.

Rapportens dystre konklusioner ligger i tråd med de seneste klimarapporter fra FN.

Her har ledende forskere slået fast, at menneskeheden skal mindske udledningen af drivhusgasser betydeligt. Ellers står man over for flere katastrofale ændringer i verdens klima.

Artiklen fortsætter under annoncen

Niveauet af drivhusgasser i atmosfæren slog også tidligere rekorder i 2021, viser rapporten fra WMO.

Gennemsnitstemperaturen sidste år var i globalt set 1,11 grader højere end det førindustrielle niveau. Dermed rykker temperaturstigningerne tættere og tættere på den kritiske grænse på 1,5 grader.

Det er fastslået, at effekterne af klimaforandringerne bliver drastiske, når og hvis den grænse passeres. I øjeblikket har kloden kurs mod at passere den grænse, hvis ikke der sker store ændringer.

Verdenshavenes temperaturer er steget hurtigere over de seneste 20 år. Og i 2021 var de altså varmere end nogensinde ifølge rapporten. Det tilføjes, at havene ventes at blive endnu varmere.

Det vil formentlig tage hundreder eller tusinder af år at omgøre udviklingen, hedder det.

Havniveauet er steget med 4,5 centimeter de seneste ti år.

Generelt er der ifølge WMO sat "alarmerende rekorder" på flere klimaområder i 2021.

Sidste år var blandt de syv varmeste, der nogensinde er registreret. Det var dog køligere end foregående år. Men det skyldes det særlige vejrmønster med navnet "La Niña", som har haft en afkølende effekt.

Det er dog bare et "spørgsmål om tid", før verden igen slår varmerekord. Det advarer generalsekretær for WMO Petteri Taalas om.

/ritzau/Reuters