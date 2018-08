Rapporter har kortlagt misbrug i Irlands katolske kirke

Paven kalder katolske præsters misbrug af børn "afskyeligt". I 2009 undersøgte en rapport 40 års misbrug.

Pave Frans kalder i en tale i Dublin katolske præsters seksuelle misbrug af børn for "afskyeligt". Samtidig siger han, at den vrede, der er mod kirkens fejl, er berettiget.

Det er pavens første besøg i landet i næsten 40 år. Den katolske kirke i det der engang var et storslået romersk-katolsk land, har været under beskyldning for misbrug af børn.

Flere rapporter har ifølge nyhedsbureauet Reuters gennem årene forsøgt, at kortlægge præsters og medlemmer af religiøse ordrers misbrug.

Blandt andet fandt en rapport i 2009, at præster havde misbrugt børn fra 1930'erne til 1970'erne.

Desuden blev der påvist fysisk og følelsesmæssigt misbrug på institutionerne.

Netop det forholdt Paven sig til, da han lørdag kaldte kirkens forsøg på at skjule og dække over skandalerne for "afskyelige forbrydelser".

- Jeg deler kirkens skam og smerte over fejlen ved ikke at gribe ind over for det seksuelle misbrug, siger han.

Kommissionen interviewede over 1000 mænd og kvinder, der boede på en af de over 200 institutioner.

Rapporten sagde, at børnehjem og industriskoler i det 20.århundrede i Irland var steder med frygt, forsømmelse og seksuelt misbrug.

En anden undersøgelse blev startet i 2014, efter at forskning fra en lokal historiker viste, at der var 796 registrerede dødsfald af børn i hjemmet uden angivelse af deres begravelsessted.

Den irske regering bestilte undersøgelsen, der skulle kigge på behandlingen af børn i hjemmet for ugifte mødre.

Der skulle blandt andet undersøges anklager om tvungne adoptioner og usædvanlig høj dødelighed blandt børnene.

En foreløbig rapport sagde, at signifikante mængder af menneskelige rester, der spændte fra 35 uger gamle fostre til 3-årige, var udgravet fra kamre under jorden, beretter nyhedsbureauet.

Ifølge The Guardian viste det sig, at de døde hovedsageligt var begravet i 1950'erne.

