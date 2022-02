Rapstjerne skudt og såret ved Justin Biebers efterfest i USA

Den amerikanske rapper Kodak Black er blandt fire personer, der natten til lørdag lokal tid blev skudt uden for en restaurant i Los Angeles.

Det oplyser fire politikilder med kendskab til sagen ifølge det amerikanske medie NBC News.

Den 24-årige rapper fra delstaten Florida og de andre ofre blev skudt, da de forlod restauranten i forbindelse med et slagsmål, der var brudt ud foran bygningen. Det oplyser en talsmand for politiet i Los Angeles ifølge NBC News.

Kodak Black og en af de andre sårede blev efter skyderiet sendt til behandling på hospitalet. De to sidste ofre blev behandlet på stedet.

Alle er ifølge NBC News i stabil tilstand.

Det er endnu uklart, hvad der forårsagede slagsmålet foran restauranten, der også fungerer som en natklub.

Underholdningningsmediet TMZ skriver, at flere af Kodak Blacks venner var involveret i urolighederne, da de skulle være kommet op og skændes med en gruppe personer i en rød Ferrari.

Politiet efterforsker stadig episoden og leder i den forbindelse efter en afroamerikansk mand, der skulle være flygtet fra stedet.

Ifølge journalist Robert Kovacik fra lokalmediet KNBC fandt slagsmålet sted foran en italiensk restaurant ved navn Nice Guy i det vestlige Hollywood.

Restaurantens ejer, John Terzian, bekræfter over for NBC News, at sangstjernen Justin Bieber var vært for en efterfest i restauranten samme aften.

Avisen Daily Mail skriver, at popikonet lynhurtigt forlod restauranten sammen med sin hustru Hailey Bieber, da slagsmålet oprindeligt brød ud.

/ritzau/