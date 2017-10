Trods befrielse fra IS: Raqqa er stadig en del af den syriske borgerkrig

Selvom Islamisk Stat er besejret i sin hidtidige hovedby, er Raqqas – og Syriens – fremtid langtfra afgjort. Byen er fortsat en vigtig brik i borgerkrigen mellem præsident Bashar al-Assads styrker og en række oprørsgrupper. Nu er bolden givet op på ny, for Assad ønsker at genvinde kontrollen med hele landet

Der er blevet jublet blandt soldaterne fra oprørsgruppen Syriens Demokratiske Styrker, SDF, de seneste dage, efter at det lykkedes dem at besejre de sidste vigtige bastioner for Islamisk Stat, IS, i storbyen Raqqa i den nordlige del af Syrien.

”Befrielsen af Raqqa er en triumf for menneskeheden, især kvinderne, som led mest under IS. Det er en redning af viljen til at leve et anstændigt liv. Det er et nederlag for mørkets kræfter,” sagde Ilham Ahmed, et ledende medlem af SDF’s politiske gren, i tirsdags til det amerikanske nyhedsbureau AP.

Tilbage står, at selvom IS nu er jaget ud af det selvudråbte kalifats hovedstad, har freden ikke indfundet sig. Den syriske borgerkrig fortsætter på sjette år, og præsident Bashar al-Assad har gentagne gange givet udtryk for, at han ikke helmer, før han og den syriske hær igen kontrollerer hele landet. Omvendt er SDF, der består af en alliance af primært kurdiske og arabiske militsfolk, modstandere af Assads styre og ønsker demokratiske reformer.

”Det store spil afhænger af, hvem der kan skabe sikkerhed i byen. Nu er Raqqa befriet for IS, men der er andre, der ønsker byen og ønsker at kontrollere den. Spørgsmålet er, hvem der fylder magttomrummet ud efter IS,” siger Lars Cramer-Larsen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med særlig viden om Syrien og borgerkrigen.

Han peger på, at oprørsgruppen SDF, som militært støttes af USA, har planer om at lade Raqqa etablere et civilt selvstyre, et slags byråd, men at det kun kan få succes hos indbyggerne, hvis det er i stand til at levere helt basale ydelser som vand, strøm og telefoni.