Rasende demonstranter protesterer mod økonomisk krise i Iran

Teherans gamle basar er mandag ramme om en demonstration i Irans hovedstad. Anledningen er en økonomisk krise.

Flere butikker blev tvunget til at lukke deres butikker i en fart, da demonstranter mandag samledes i den store, gamle basar i den iranske hovedstad, Teheran, for at protestere mod den økonomiske udvikling i landet.

Videoer af demonstrationen, som er lagt ud på sociale medier, viser, at demonstranter råbte efter de butiksejere, som nægtede at lukke.

Teherans farverige Store Bazar har længe været et centrum for konservative grupper fra det politiske liv, og den udgør stadig en økonomisk kraft i landet.

Der blev samtidig udsendt optagelser af politi og demonstranter, som var i gadekampe ved parlamentet.

De spontane demonstrationer kom dagen efter, at protester førte til lukninger af to butikscentre i Teheran.

Irans økonomiske problemer er blevet optrappet, fordi internationale selskaber trækker sig ud af landet. Det sker i forlængelse af, at præsident Donald Trump har trukket USA ud af atomaftalen med Iran og varslet nye sanktioner mod landet.

Der var ved årsskiftet lignende protester. De begyndte i Irans næststørste by, Mashhad, da tusinder gik på gaden i protest mod dårlige økonomiske forhold.

I de efterfølgende dage spredtes protesterne til andre dele af landet, herunder i begrænset omfang til Teheran.

