Raskmeldt Johnson advarer om britisk genåbning i første tale

Premierministeren takker i sin første tale efter raskmelding briterne for tålmodighed under nedlukning.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, står igen officielt i spidsen for regeringen, efter at han i flere uger har været sygemeldt med coronavirus.

Mandag morgen indtog han talerstolen foran embedsboligen i Downing Street 10 - blandt andet for at takke det britiske folk.

- Jeg ved, at virusset bringer bedrøvelse og sorg til hjem over hele landet, og dette er stadig den største udfordring, dette land har stået over for siden Anden Verdenskrig, siger Boris Johnson.

- Jeg vil gerne takke det britiske folk for at bevare tålmodigheden under nedlukningen.

Boris Johnson flyttede søndag aften tilbage til Downing Street 10 efter at have været sygemeldt i flere uger.

Mandag morgen indledte han officielt sit arbejde i spidsen for den britiske regering. Her skal han blandt andet sidde for bordenden på et møde om coronakrisen i Storbritannien.

Boris Johnson kan dog ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår og hvordan en genåbning skal indfases.

- Vi kan simpelthen ikke sige, hvor hurtigt eller langsomt eller hvornår ændringerne vil ske, siger Boris Johnson.

- Men regeringen vil oplyse mere om det i de kommende dage. Jeg vil understrege, at disse beslutninger vil blive truffet med størst mulig gennemsigtighed.

- Jeg vil dele alt mit arbejde, mine overvejelser og mine tanker med jer, det britiske folk, siger Boris Johnson.

I Storbritannien er der registreret knap 21.000 dødsfald blandt coronapatienter.

Ifølge Boris Johnson tyder meget på, at krisen har toppet - ikke mindst på grund af en omfattende national nedlukning.

Nedlukningen har samtidig betydet, at Storbritannien står over for en dyb økonomisk recession.

Alligevel understreger Boris Johnson, at det er for tidligt at lempe restriktionerne.

- Vi må erkende, at der er risiko for endnu en opblusning, og risiko for at vi mister kontrollen med virusset.

- Jeg vil bede jer om at bevare tålmodigheden, fordi jeg er overbevist om, at vi er på vej mod slutningen af første fase af kampen, siger Boris Johnson.

/ritzau/