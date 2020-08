Ratko Mladic i appelsag: Jeg forsvarede mit land

Den tidligere bosnisk-serbiske hærfører fik onsdag ti minutters taletid i appelsag efter livstidsdom.

- Jeg er ikke en helgen. Jeg er blot et simpelt menneske.

Sådan lød det onsdag fra den tidligere bosnisk-serbiske hærfører Ratko Mladic, der i en appelsag i et FN-tribunal skulle forsøge at få omstødt en livstidsdom for sin rolle i borgerkrigen på Balkan i midten af 90'erne.

I 2017 blev Mladic ved en FN-domstol fundet skyldig i krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Han blev idømt livsvarigt fængsel.

Han blev tildelt øgenavnet "Slagteren fra Bosnien" - blandt andet for sin rolle i massakren i den bosniske by Srebrenica i 1995 og for den 40 måneder lange belejring af Sarajevo.

Tirsdag indledte FN-tribunalet den sidste fase af appelsagen, og onsdag var det altså Ratko Mladic selv, der fik ordet.

- Skæbnen satte mig i en position, hvor jeg skulle forsvare mit land, lød det fra Mladic fra sin plads bag en plexiglasrude.

- Jeg var og er stadig et mål for Natos alliance og bliv endelig ikke fornærmet, når jeg siger, at dette tribunal, som jeg har en meget ringe mening om, er et barn af de vestlige magter.

Ifølge Ratko Mladic blev han "tvunget ud i krigen".

78-årige Ratko Mladic blev i 2017 dømt for blandt andet at have stået bag etnisk udrensning i sit forsøg på at uddrive muslimer og bosniere ud af visse områder af Serbien.

Alene under massakren i Srebrenica blev 8000 muslimske mænd og drenge dræbt.

Appelsagen er blevet udskudt flere gange. Først da Ratko Mladic skulle opereres for at få fjernet en polyp. Siden blev sagen udskudt på grund af udbruddet af coronavirus.

Anklagerne ved domstolen i Haag anmoder om at opretholdt dommen mod Ratko Mladic.

- Srebrenica var Mladic's operation. Og domstolen konkluderede korrekt, at han var ansvarlig for disse forbrydelser, lød det fra anklager Laurel Baig under dagens retsmøde.

/ritzau/AFP