Reaktioner på uroen

* Barack Obama, USA's 44. præsident:

- Historien vil med rette huske dagens vold i Kongressen, opildnet af en siddende præsident, som har fortsat med at lyve uden grundlag om udfaldet af et lovligt valg, som en stor vanære og skam for vores nation. Men det ville være selvbedrag, hvis vi lod, som om det var en stor overraskelse.

* George W. Bush, USA's 43. præsident:

- Det er sådan her, at valgresultater bestrides i bananrepublikker - ikke i vores demokratiske republik. Jeg er forfærdet over den skødesløse adfærd fra visse politiske leder siden valget og over den mangel på respekt, der i dag blev vist over for vores institutioner, traditioner og retshåndhævelse.

* Emmanuel Macron, Frankrigs præsident:

- Det, der skete i dag i Washington D.C., er ikke amerikansk - uden tvivl. Vi tror på vores demokratiers styrke. Vi tror på det amerikanske demokratis styrke.

* Mette Frederiksen, Danmarks statsminister:

- Ekstremisme, vold, polarisering og kaos er aldrig vejen frem. Forfærdende billeder fra Washington. Må demokratiet bringes til at virke igen.

Kilder: AFP, Reuters, Facebook.

/ritzau/