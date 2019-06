Redaktør: Mexico-aftale kan give Trump appetit på EU-kamp

USA's præsident har ifølge Philip Christian Ulrich fundet sin skabelon til at få andre lande til at føje sig.

Det er tilsyneladende lykkedes for USA's præsident, Donald Trump, at bruge trusler om toldafgifter til at få Mexico til at bøje sig efter hans vilje i spørgsmålet om asylansøgere, der krydser grænsen fra Mexico til USA.

Det kan have givet præsidenten appetit på at prøve samme formel i forhold til EU. Sådan lyder vurderingen fra Philip Christian Ulrich, der er historiker og udenrigsredaktør på netmediet Kongressen, der følger amerikansk politik.

Donald Trump havde givet Mexicos regering indtil 10. juni til at indgå en aftale med USA. Nåede Mexico ikke den deadline, ville Trump indføre en told på fem procent på alle mexicanske varer.

Tolden ville gradvist stige til 25 procent i oktober, hvis Mexico ikke fik standset migrantstrømmen, lød det.

Natten til lørdag dansk tid indgik de to lande en aftale. Heri lover Mexico at sende flere soldater til at bevogte grænsen til USA.

Samtidig aftaler de to lande, at asylansøgere, der kommer til USA fra Mexico, vil blive sendt tilbage, mens deres sag behandles.

- Trump har den seneste periode snakket om, at mexicanerne skal gøre mere. At det ikke er i orden, at Mexico lader folk vandre op gennem Mexico og op til grænsen, siger Philip Christian Ulrich.

- Det synes Trump-regeringen, er voldsomt urimeligt. Så på den måde har han fået, hvad han vil.

Aftalen kan bestyrke Trump i troen på, at trusler om højere toldsatser kan få andre lande til at føje ham, vurderer Philip Christian Ulrich. Og den metode kan andre snart få at føle.

- Trump har fundet en skabelon, der virker i hans optik. Han har fået Mexico til at gøre, hvad han vil i forhold til immigration. Han har sin handelskrig mod Kina, som han synes, kører ganske glimrende også ved hjælp af trusler og toldsatser.

- Man skal nok regne med, at amerikaneren på et eller andet tidspunkt i den nærmeste tid vender blikket mod EU, siger Philip Christian Ulrich.

Her tyder alt ifølge Philip Christian Ulrich på, at Trump går efter tyske biler og landbrugsvarer fra hele Europa.

