Redaktør spår tættere brasiliansk valg end nogen havde troet

Socialisten Luiz Inacio Lula da Silva, der stiller op mod den højreorienterede præsident Jair Bolsonaro ved søndagens valg i Brasilien, har stadig et lille forspring inden anden og afgørende valgrunde.

Men analytikere tør hverken komme med spådomme i den ene eller den anden retning om et valg, der ventes at blive neglebidende tæt.

Den sidste meningsmåling fra Datafolha-instituttet giver Bolsonaro 48 procent af stemmerne. Lula står til 52 procent.

Dermed er afstanden mellem de to blevet mindre over tid.

- Det her bliver et rodet valg, siger Brian Winter, chefredaktør for Americas Quarterly.

- Det bliver meget tættere, end nogen havde troet.

Præsidentvalget kommer efter måneder med mudderkastning og personlige angreb mellem de to og omfattende polarisering af landets cirka 215 millioner indbyggere.

Lula har kaldt Bolsonaro en "kannibal" og "lille diktator". Til gengæld har Bolsonaro beskyldt Lula for at være en "tyv" og for at have indgået en pagt med djævlen.

Lula har længe været favorit til at genvinde posten som præsident. Men hans sejr i første valgrunde 2. oktober blev meget mindre, end medier og kommentatorer havde ventet.

Her vandt Lula med 48,4 procent af stemmerne mod 43,2 til Bolsonaro.

Lula har sagt, at han håber, at Bolsonaro vil acceptere et eventuelt nederlag søndag.

- Jeg håber, hvis jeg vinder valget, at han vil have fornuft nok til at ringe til mig og acceptere valgresultatet, har Lula udtalt.

Bolsonaro repræsenterer den yderste højrefløj. Han har tidligere spredt teorier om fejl i det elektroniske valgsystem uden at komme med beviser.

67-årige Jair Bolsonaro har været en kontroversiel skikkelse, siden han i 2019 overtog præsidentposten i Brasilien.

Blandt andet har han fået kritik for sin håndtering af coronapandemien, og fordi ødelæggelsen af Amazonas er taget til i hans embedsperiode.

I en leder har magasinet Nature kaldt Bolsonaros politik "katastrofal for videnskaben, miljøet, Brasiliens folk - og verden".

Siden han tiltrådte, er den gennemsnitlige årlige skovrydning i regnskoven steget med 75 procent, hvis man sammenligner med sidste årti.

Lula var præsident i Brasilien mellem 2003 og 2010. I 2018 blev han idømt en lang fængselsstraf for korruption og hvidvask. Men senere blev han dog løsladt, da Brasiliens højesteret omstødte dommen.

/ritzau/AFP