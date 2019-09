Redaktør: Alvorligt at Trump beder om undersøgelse af Biden

Amerikansk politik går afgørende dage i møde, vurderer redaktør, efter udskrift af samtale er offentliggjort.

Onsdag valgte det amerikanske justitsministerium at offentliggøre en udskrift af en samtale mellem præsident Donald Trump og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Af udskriften fremgår det, at Trump flere gange forsøger at overtale Zelenskij til at efterforske den demokratiske præsidentkandidat og tidligere vicepræsident Joe Biden samt hans søn Hunter Bidens økonomiske interesser i Ukraine.

Udskriften er blot en del af baggrunden for, at der arbejdes på en rigsretssag mod den amerikanske præsident, men samtalen er i sig selv alvorlig, mener Anders Agner, redaktør på netmediet Kongressen.com.

- Der står sort på hvidt nu, at Trump har sagt til den ukrainske præsident, at han vil bede om en tjeneste, hvad angår en undersøgelse af Joe og Hunter Biden, og det er i sig selv ganske alvorligt, siger han.

På baggrund af sagen annoncerede Nancy Pelosi, den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, tirsdag aften dansk tid, at der bør igangsættes en parlamentarisk efterforskning, der skal klargøre, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod præsidenten.

Hele affæren tog fart i sidste uge. Her kunne Washington Post fortælle, at en whistleblower 12. august afslørede over for myndighederne i USA, at Trump havde haft en samtale med en udenlandsk leder, som Trump havde forsøgt at presse.

Whistlebloweren mente, at sagen var så alvorlig, at han indberettede den til en generalinspektør i den amerikanske efterretningstjeneste.

Anders Agner peger på, at der er lang proces til en egentlig rigsretssag. Først skal der stemmes i Repræsentanternes Hus og derefter i Senatet, hvor to tredjedele skal stemme det igennem.

- Det er der, at den helt store ubekendte ligger lige nu. For Republikanerne har flertallet i Senatet, så det er ret mange republikanske senatorer, der skal vende deres præsident ryggen, før at det kan blive en rigsretssag, siger han.

Redaktøren forklarer, at den mulige rigsretssag vil komme til at være dominerende den kommende tid, og der står stadig flere spørgsmål tilbage.

- Vi går afgørende og usikre dage i møde. Hvad fortæller denne whistleblower? Hvad kommer der ellers frem? Og hvilke meldinger kommer der i særdeleshed fra Republikanernes side?

