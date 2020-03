Redaktør: Bidens es i ærmet stjal showet under tv-duel

Joe Bidens udmelding om at vælge en kvindelig vicepræsidentkandidat får opmærksomhed efter coronapræget debat.

Joe Biden og Bernie Sanders, der begge håber på at blive Demokraternes udfordrer til USA's præsident, Donald Trump, mødtes natten til mandag dansk tid for første gang i en direkte tv-duel.

Det var en debat, hvor coronavirus fyldte det meste.

Det var dog også en debat, hvor Joe Biden efterfølgende formåede at trække de fleste overskrifter ved at annoncere en stor nyhed på scenen. Biden meddelte, at han vil vælge en kvinde som sin vicepræsidentkandidat.

Og det er smart lavet af den 77-årige tidligere vicepræsident.

Det vurderer Anders Agner Pedersen, der er chefredaktør ved netmediet Kongressen.com, der skriver om amerikansk politik.

- Alt handler nu om, at Biden vælger en kvindelig running mate. Det er ikke den store overraskelse, men nu er det officielt, og det er en stor historie.

- Det er smart, at han gør det på debatscenen, fordi det rydder dagsordenen og gør det umuligt for Sanders at trænge igennem, siger han.

Joe Biden, der var vicepræsident under Barack Obama, er favorit til at blive nomineret som Demokraternes præsidentkandidat.

Det har den seneste udvikling ikke ændret på, siger Anders Agner Pedersen.

- Coronavirus betyder, at sundhedspolitik er blevet et endnu vigtigere emne. Både i forhold til hvad de selv vil gøre for at bekæmpe det, men også i forhold til den kritik, de rejser af Trump, siger Anders Agner Pedersen.

- De står begge stærkt på det her emne, men noget tyder på, at Biden står stærkere end Sanders, fordi han ikke foreslår nogen revolution, lyder det.

/ritzau/