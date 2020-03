Redaktør: Buttigiegs exit giver Biden tiltrængt rygstød

Buttigieg, der har trukket sit kandidatur, har ikke evnet at appellere til andre end hvide, mener redaktør.

De moderate demokrater kan nu samle sig om Joe Biden, efter at Pete Buttigieg har trukket sig fra Demokraternes præsidentræs i USA.

Og det skal Joe Biden forsøge at drage fordel af i kampen med topkandidat Bernie Sanders om at blive Demokraternes præsidentkandidat, vurderer Anders Agner Pedersen, redaktør på netmediet kongressen.com.

- Joe Biden er selvfølgelig glad, fordi hans værste udfordrer i kampen om at blive den moderate demokratiske udfordrer til Bernie Sanders internt i ræset er væk.

- Biden håber, at alle de folk, der har været med Buttigieg, nu bakker om hans kandidatur forud for det vigtige valg i morgen ved Super Tuesday, siger Anders Agner Pedersen.

Pete Buttigieg trak sit kandidatur natten til mandag dansk tid. Det har han gjort forud for supertirsdag - også kaldet Super Tuesday - hvor der er over 1200 delegerede på spil i 14 delstater.

Ifølge Anders Agner Pedersen har Bernie Sanders, der hører til på demokraternes yderste venstrefløj, stadig de bedste kort på hånden.

Men Buttigiegs exit giver nogle ubekendte faktorer, hvilket giver en uforudsigeligt supertirsdag, lyder det.

38-årige Pete Buttigieg klarede sig strålende i starten i kampen om at blive kandidat for Demokraterne, da han ved vælgermøderne i Iowa tog den første valgsejr. Det fulgte han op med en anden plads i New Hampshire.

De store resultater er dog udeblevet ved de efterfølgende valg.

- Hans helt store udfordring har været, at han ikke appellerer særlig godt på tværs af forskellige vælgergrupper.

- Han er god til at appellere til de hvide vælgere. Og dem bor der mange af i Iowa og New Hampshire, siger Anders Agner Pedersen.

/ritzau/