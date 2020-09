Redaktør: Debat mellem Trump og Biden er et historisk lavpunkt

En uset grim debat kommer næppe til at rykke det store frem mod præsidentvalget i november, spår USA-kender.

Der er absolut ingen respekt mellem demokratiske Joe Biden og præsident Donald Trump, og taberne er de amerikanske vælgere.

Det vurderer Anders Agner Pedersen, chefredaktør for Kongressen.com, efter den første tv-debat mellem de to amerikanske præsidentkandidater, der fandt sted natten til onsdag dansk tid.

Under debatten blev Trump ved med at afbryde Joe Biden, som skød igen og blandt andet kaldte Trump "en klovn", "racist" og "den værste præsident, USA nogensinde har haft".

- Min forventning var, inden den her debat startede, at det ville blive grimt, tåkrummende og møgbeskidt. Og det blev det også, siger han.

- Det var virkelig, virkelig ikke kønt at være vidne til. Jeg synes, det vil være rigtigt at betegne debatten som et lavpunkt i tv-historien for amerikanske præsidentkandidater.

Politisk tror Anders Agner Pedersen ikke, at debatten ændrer på "dynamikken i valgkampen".

- Det er stadig Biden, der fører, og Trump, der skal prøve at indhente ham, og det er der ikke blevet lavet om på. Først og fremmest vil folk sidde og tage sig til hovederne ude i de amerikanske stuer, siger han.

/ritzau/