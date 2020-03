Redaktør: Joe Biden kommer stærkest ud af supertirsdag

Banen er kridtet op til en lang duel mellem Biden og Bernie Sanders efter supertirsdag, siger USA-kender.

Joe Biden fik et overraskende godt resultat, da demokratiske vælgere i hele 14 amerikanske delstater tirsdag stemte om, hvem der skal være Det Demokratiske Partis præsidentkandidat.

Det siger Anders Agner Pedersen, redaktør på netmediet kongressen.com.

- Med forbehold for, at resultatet fra Texas endnu ikke kendes, så er den store historie, at det her er et overraskende stærkt resultat for Joe Biden, siger Anders Agner Pedersen.

- Biden leverer virkelig et comeback, som også er større end det, målinger havde givet indikationer på, siger han.

Joe Biden står ifølge prognoser fra CNN og nyhedsbureauet AP til at få flest stemmer i otte delstater, mens den venstreorienterede Bernie Sanders ser ud til at vinde i fire delstater.

Især Joe Bidens sejr i Massachusetts, hvor Elizabeth Warren - som er en af de andre præsidentkandidater - kommer fra, er værd at bide mærke i, mener Anders Agner Pedersen.

- En ting er, at Elizabeth Warren ikke kan vinde på hjemmebane. En anden er, at målinger de seneste dage har vist, at hvis der var en, der skulle vinde i stedet for Warren, så ville det være Bernie Sanders. Det er trods alt nabostaten til hans hjemstat, Vermont. Men Biden vinder ret klart, konstaterer Anders Agner Pedersen.

- Det viser noget om et Biden-comeback, som er ud over det forventede. Joe Biden vil med stor tilfredshed kunne sige efter supertirsdag, at nu er jeg tilbage i kampen. Nu har jeg vundet flest stater, og nu er det mig, vi skal samles om.

- Han ligner en mand, der er på ret køl igen efter en meget sløv start på primærvalgene, siger Anders Agner Pedersen.

Spørgsmål: Betyder det, at Biden nu er favorit til at blive nomineret som sit partis udfordrer til præsident Trump ved valget i efteråret?

- Man kan sige, at banen er kridtet op til et langvarig duel mellem venstrefløjskandidaten Bernie Sanders og så Joe Biden, som den moderate. Det er min klare vurdering, at det her kan tage lang tid. Helt hen til Det Demokratiske Partis konvent til sommer. Ingen kan kaldes klar favorit. Tværtimod, siger Anders Agner Pedersen.

Han ser derimod ingen muligheder for milliardæren Mike Bloomberg, som trådte ind i valgkampen supertirsdag, men kun fik få stemmer, eller Warren

- Bloombergs strategi har spillet fallit. Og Elizabeth Warren kunne ikke engang vinde på hjemmebane.

/ritzau/