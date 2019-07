Redaktør: Muligt Trump-besøg vil præges af modvilje

Danmark og USA er tætte allierede, og derfor giver det god mening, hvis Trump besøger Danmark.

Donald Trumps tre forgængere, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama, besøgte alle under deres tid som amerikanske præsidenter Danmark.

Og til efteråret kan det være, at også Trump lægger vejen forbi. I hvert fald ser de på det, fortalte han i et interview tirsdag.

Men et besøg fra Trump vil blive en meget anderledes oplevelse end de tidligere præsidenter, vurderer Philip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på netmediet kongressen.com.

- Den uvilje og modstand, som vi har set mod flere af Trumps politiske holdninger, vil præge sådan et besøg, siger han og tilføjer:

- Da Obama var i Danmark, var det en rockstjerne-modtagelse.

Og Bush-besøget var præget af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) personlige forhold til Bush, forklarer redaktøren.

- Det opvejede på en måde den upopularitet, som Bush også havde i den danske befolkning. Men det blev meget opvejet af det hjertelige forhold, han havde til Fogh.

- Det er der bare ikke mellem Trump og danske politikere, siger udenrigsredaktøren.

Men Danmark er stadig inde i varmen i USA og en tæt allieret, og derfor giver det god mening med et besøg, forklarer Philip Christian Ulrich.

- Selv om vi ikke bruger to procent af bnp på forsvarsbudgettet i forhold til vores Nato-samarbejde, som Trump går op i, så er Danmark en af de allierede, som stiller op, når USA kalder.

- Derfor har amerikanerne også en interesse i at dyrke det gode forhold, siger han.

Det var i et interview med journalister tirsdag, at Trump ifølge Reuters fortalte, at han vil besøge Polen, når landet 1. september mindes 80-året for Nazitysklands angreb på landet og udbruddet af Anden Verdenskrig.

Da Trump efterfølgende blev spurgt, om han også skal andre steder hen, fortalte han, at de måske tager til Danmark.

Statsministeriet oplyste tirsdag aften til Ritzau, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget bekræftet besøg af den amerikanske præsident i Danmark.

Men ministeriet tilføjer, at "præsidenten af en meget tæt og nær allieret af Danmark naturligvis altid er velkommen."

