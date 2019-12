Redaktør: Svært at afsætte Trump trods rigsretssag

Hvis Republikanerne bliver ved med at støtte Donald Trump, afsættes han nok ikke som præsident, lyder det.

Selv om den amerikanske præsident, Donald Trump, skal stilles for en rigsret, så skal han formentlig ikke frygte at blive afsat som en konsekvens deraf.

Det vurderer Anders Agner, der er redaktør hos netmediet Kongressen.

Han begrunder sin vurdering med, at der i Senatet skal være totredjedeles flertal for at afsætte præsidenten.

Og da Republikanerne har sagt, at de vil bakke Trump op hele vejen, så bliver det altså svært for Demokraterne at få det nødvendige flertal til at afsætte præsidenten.

- Processen herfra er rimelig givet, al den stund at Republikanerne bliver ved med at sige, at de vil beskytte ham.

- Det vil sige, at selv om rigsretssagen nu formelt set kommer til at køre i Senatet, så er sandsynligheden for, at han bliver fjernet som amerikansk præsident meget lille, siger Anders Agner.

/ritzau/