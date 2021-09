Reddere evakuerer 1000 mennesker fra brand på Costa del Sol

Redningspersonale har torsdag evakueret 939 mennesker i det sydlige Spanien, efter at en brand har fejet gennem næsten 2200 hektar skov på Costa del Sol på mindre end 24 timer.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge beredskabstjenesterne i Andalusien var det nødvendigt at bringe folk i sikkerhed, efter at branden onsdag aften havde hærget ved foden af bjergkæden Sierra Bermeja nær kystbyen Estepona.

Det er uklart, om der er turister blandt de evakuerede.

Tyk røg i området har medført, at motorvejen AP7 samt to afsidesliggende landeveje er blevet lukket.

Skovbranden har også påvirket byen Benahavis.

Ifølge myndighederne har flammerne fortæret mindst to huse.

Brandmændenes kamp for at få bugt med ilden bliver vanskeliggjort af stærk vind og vedvarende høje temperaturer. I Malaga-området nærmer temperaturen sig 30 grader om natten for tiden.

Det er endnu uvist, hvordan branden er startet.

Skovbranden i Sydspanien kommer i kølvandet på en lang række naturbrande i Europa denne sommer.

Flere sydeuropæiske lande såsom Grækenland og Italien har været plaget af voldsom hedebølge, og en række steder har temperaturerne nået over 45 grader.

På Sicilien i Italien blev der i august målt 48,8 grader.

De høje temperaturer har givet næring til brande, som har kostet flere liv.

- Klimakrisen er her. Og den fortæller os, at alting må forandre sig. Det sagde Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, til journalister i midten af august ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi formåede at beskytte tusindvis af mennesker. Men vi mistede skove og ejendomme, tilføjede han og beskrev brandene som landets "største miljømæssige katastrofe i årtier".

/ritzau/