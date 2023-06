Redningsarbejder dræbt og otte såret i angreb i Kherson

En af de mange, der deltager i hjælpeindsatsen i den ukrainske by Kherson, er tirsdag blevet dræbt i et russisk angreb.

Otte andre er såret.

Det oplyser Ukraines indenrigsminister.

Ofrene var alle i færd med den omfattende opgave med at rydde op efter de store oversvømmelser, der tidligere på måneden ramte Kherson-regionen.

Det skete, efter at Kakhovka-dæmningen brød sammen.

Ukraine beskylder russiske styrker for at have bombet den. Det afviser Rusland, som retter en tilsvarende beskyldning mod Ukraine.

Den ukrainske regering har også flere gange beskyldt Rusland for at angribe de rednings- og hjælpearbejdere, der arbejder i den katastroferamte region.

Den ukrainske indenrigsminister, Ihor Klymenko, skriver på sociale medier, at det hold hjælpearbejdere, der kom under russisk beskydning tirsdag, er i færd med at genoprette skaderne efter de store oversvømmelser.

Præsidentrådgiver Andrij Jermak sætter antallet af sårede til syv. Af dem er seks alvorligt såret, oplyser han.

Han tilføjer, at de pågældende arbejdede med at "rydde mudder" i Kherson, da de blev angrebet.

Mandag meddelte den ukrainske regering, at dødstallet er steget til 18 på den side af floden Dnipro, der er kontrolleret af Ukraine.

- 14 druknede, fire døde af skudsår under evakueringen, meddelte det ukrainske indenrigsministerium mandag.

31 mennesker er stadig savnet, sagde ministeriet.

Statslige russiske medier skriver, at op mod 38 mennesker døde som følge af oversvømmelser i de dele af Kherson-regionen, der er kontrolleret af Rusland.

Tirsdag har Ukraines miljøministerium offentliggjort beregninger, der viser, at oversvømmelserne har forårsaget ødelæggelser for et beløb svarende til omkring ni milliarder kroner. Det skriver Reuters.

/ritzau/AFP