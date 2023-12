Redningsfolk graver i bidende kulde efter dødeligt skælv i Kina

Redningsfolk graver på andendagen gennem murbrokker i bidende kulde efter et jordskælv i den nordvestlige provins Gansu.

Jordskælvet, der skete lige før midnat mandag, har kostet 131 mennesker livet.

Det statslige medie CCTV oplyser, at 113 er dræbt i Gandu, mens yderligere 18 har mistet livet i naboprovinsen Qinghai.

Jordskælvet har også beskadiget tusindvis af bygninger.

Skælvet er det dødeligste i Kina siden 2014, hvor mere end 600 personer blev dræbt i den sydvestlige provins Yunnan.

Kinas vestlige opland bærer arrene fra hyppig seismisk aktivitet.

87.000 blev meldt døde eller savnede efter et enormt jordskælv i Sichuan-provinsen i 2008 - herunder 5335 skolebørn.

- Behandling og redning af sårede såvel som reparation af nødinfrastruktur er i gang, lyder det onsdag på CCTV.

USA's Geologiske Undersøgelse (USGS) oplyser, at mandagens skælv havde en beregnet størrelse på 5,9 og havde sit epicentrum omkring 100 kilometer fra Gansus provinshovedstad, Lanzhou.

Dusinvis af mindre efterskælv fulgte efter, og myndigheder har advaret om, at rystelser med en beregnet størrelse på mere end 5,0 er sandsynlige de kommende dage.

Frygten for, at overlevende, der venter på at blive reddet, bukker under for kulden, vokser. Temperaturerne ved epicentret ventes at komme helt ned på minus 17 grader onsdag.

Journalister fra AFP har set indbyggere i byen Daheija, der ligger tæt på epicentret, samle sig om små bål udendørs tirsdag. De er bange for at vende tilbage til deres slemt beskadigede boliger.

Tusindvis af brandfolk og redningspersonale er blev sendt til området, og statsmedier oplyser, at 2500 telte, 20.000 frakker og 5000 drømmesenge er blevet sendt til Gansu.

