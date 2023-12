Redningsfolk kæmper mod frostgraderne efter jordskælv i Kina

Redningsfolk er tirsdag i en kamp mod kulden efter et jordskælv kort før midnat mandag lokal tid i den bjergrige kinesiske provins Gansu.

Antallet af døde er ifølge kinesiske statsmedier steget til 118, og hundredvis er blevet kvæstet. 20 savnes fortsat ifølge officielle tal, skriver nyhedsbureauet Reuters tirsdag.

Normalt er de første 72 timer efter et jordskælv der, hvor der er størst sandsynlighed for at finde overlevende.

Men den tid vil være kortere på grund af det meget kolde vejr.

Temperaturen i Linxia i Gansu - som er tæt på, hvor jordskælvet er sket - var omkring 14 frostgrader tirsdag morgen.

Mindst 4000 brandfolk, soldater og betjente tager ifølge nyhedsbureauet AP del i redningsindsatsen.

Telte, midlertidige senge og tæpper er blevet sendt til ulykkesområdet, rapporterer kinesisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet.

En studerende ved universitetet i Lanzhou fortæller ifølge CNN på sociale medier, at hun først måtte løbe 12 etager ned for at komme ud på gaden, da skælvet ramte. Og så blev hun mødt af kulden.

- Jeg har aldrig før mærket så kraftige rystelser, skriver hun på tjenesten Weibo.

- Jeg har en dunjakke, langt undertøj og bare fødder i hjemmesko på udenfor, hvor temperaturen er under minus ti grader celsius. Jeg ryster sammen med alle andre.

Vandforsyning, el og transport har fået visse skader.

Elforsyningen bliver dog gradvist genoprettet, efter at 18 hold er blevet sendt ud til området for at udføre reparationer, melder kinesisk stats-tv ifølge Reuters.

Ved middagstid lokal tid var omkring 88 procent af elforsyningen blevet genoprettet.

Ikke siden 2014 har så mange mistet livet i et jordskælv i Kina. Her døde omkring 600 mennesker i den sydvestlige provins Yunnan.

Mandagens jordskælv har kostet 105 livet i Gansu, og 13 er døde i provinsen Qinghai.

