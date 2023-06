Redningsfolk vil lede efter ubåd hele den amerikanske nat

En omfattende eftersøgningsoperation efter en miniubåd nær vraget fra "Titanic" gik ind i en kritisk fase sent onsdag amerikansk tid.

Der er nemlig ikke mange timer til, at ilten til de fem om bord på ubåden, der har navnet "Titan" er brugt op.

Den amerikanske kystvagt understreger, at der stadig er håb. Eksperter og avanceret udstyr er involveret i eftersøgningen. Amerikanske og canadiske militærfly deltager desuden i eftersøgningen.

På trods af det er opgaven med at finde og redde ubåden stadig en enorm udfordring.

- Nogle gange er du i en position, hvor du er nødt til at træffe en hård beslutning. Vi er ikke der endnu, siger Jamie Frederick, der er kaptajn for den amerikanske kystvagt.

Han understreger, at der stadig er tale om en redningsmission.

Redningsaktionen fokuserer på den nordlige del af Atlanterhavet i et område, hvor der er hørt "undersøiske lyde", der blev opfanget af en sonar sent tirsdag og onsdag.

Lydene skabte håb om, at de fem på ubåden stadig er i live, selv om eksperter ikke har været i stand til at bekræfte, hvor lydene stammer fra.

Det vurderes, at ubåden løber tør for ilt torsdag morgen amerikansk tid - den amerikanske østkyst er seks timer efter Danmark.

"Titan" begyndte nedstigningen klokken 08.00 amerikansk tid søndag, og det var meningen, at den skulle komme tilbage til overfladen omkring syv timer senere ifølge den amerikanske kystvagt.

Den 6,5 meter lange ubåd tabte signalet til moderskibet mindre end to timer efter nedstigningen. Målet for "Titan" var at komme ned og se vraget efter "Titanic", der ligger mere end fire kilometer under overfladen i den nordlige del af Atlanterhavet.

Om bord på ubåden er blandt andet den britiske milliardær Hamish Harding og den pakistanske forretningsmand Shahzada Dawood og hans søn.

Det koster 250.000 dollar at få et sæde på "Titan".

/ritzau/AFP