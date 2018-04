Redningsgruppe: Syriske styrker har dræbt 35 med giftgas

Gruppen De Hvide Hjelme mener, at præsident Bashar al-Assads styrker har bombet oprørsbyen Douma med giftgas.

Mindst 35 mennesker er dræbt i et formodet giftgasangreb i den oprørskontrollerede by Douma i Syrien.

Det oplyser De Hvide Hjelme, der er en af oprørernes redningsgrupper, ifølge nyhedsbureauet Reuters lørdag.

USA's udenrigsministerium oplyser lørdag aften, at det overvåger situationen, og at Rusland bør få skylden, hvis det viser sig, at der er brugt kemiske våben.

Overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) oplyste tidligere lørdag, at mindst 11 syrere i Douma er dræbt i luftangreb.

Gruppen oplyste videre, at 70 mennesker lider af vejrtrækningsproblemer.

Redningsarbejdere mener, at der kan være anvendt giftgas i angreb det seneste døgn.

- Der er tilfælde af folk, der er ved at blive kvalt, blandt de civile i beboelseskvarterer i byen Douma, som var mål for giftgassen, skriver De Hvide Hjelme.

Syriske statsmedier afviser, at militæret har anvendt kemiske våben i angreb på Douma, som er den sidste oprørskontrollerede by i det østlige Ghouta.

Fredag indledte den syriske regeringshær voldsomme luftangreb mod Douma, hvor mindst 40 civile, herunder otte børn, ifølge SOHR blev dræbt.

Med støtte fra Rusland har syriske soldater generobret næsten hele Ghouta, der længe har været kontrolleret af oprørere.

Det er sket via en kombination af voldsomme bombardementer og forhandlinger om en tilbagetrækning.

Douma kontrolleres af den islamistiske fraktion Jaish al-Islam og er hjemsted for titusindvis af mennesker.

Sidste søndag meddelte regeringen i Rusland, at den har indgået en aftale med Jaish al-Islam og varslede tre dage med evakueringer fra Douma.

3000 krigere samt civile blev derpå evakueret i busser til det nordlige Syrien i løbet af få dage.

Men evakueringerne stoppede brat i denne uge angiveligt på grund af uenighed internt i Jaish al-Islam over en tilbagetrækning, og voldsomme bombardementer ramte Douma fredag eftermiddag for første gang i omkring ti dage.

Ifølge SOHR ramte luftangreb forskellige dele af byen, herunder nogle mistænkt for at være udført af russiske kampfly.

/ritzau/