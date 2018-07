Redningshold: Betingelser for redningsaktion er gode

De næste tre eller fire dage er forholdene virkelig gode for en evakuering af drenge i grotte, siger guvernør.

Gunstigt vejr og faldende vandstand har skabt gode muligheder for at redde de indespærrede drenge fra et fodboldhold ud af en grotte i det nordlige Thailand.

Myndighederne venter lørdag på to store grupper med frivillige dykkere, som skal ankomme senere på dagen og søndag.

Når de er ankommet, vil de være parate til at indlede operationen med at redde de 13 indespærrede ud af grotten. Det siger provinsguvernør Narongsak Osatanakorn til nyhedsbureauet AP.

- Den plan, som jeg har holdt fast ved lige fra begyndelsen, er, at vi skal have drengene ud. Og den afgørende faktor er, at der er så lidt vand i grotten som muligt, sier Osatanakorn.

Han tilføjer, at redningsarbejderne har tømt så meget af vandet, at det er muligt at få gruppen ud i løbet af de kommende døgn - før der falder ny regn og før der sker en mulig stigning i mængden af CO2 i grotten.

Redningsmandskabet har erkendt, at en evakuering af drengene er et kapløb med tiden, da monsunregnen ventes at komplicere situationen igen inden for kort tid.

- Nu - og de næste tre eller fire dage - er forholdene virkelig gode for en evakuering, siger Narongsak Osottanakorn.

Når vandstanden stiger igen, kan det område, hvor børnene sidder, blive reduceret til mindre end 10 kvadratmeter.

En af de dykkere, der arbejdede på at redde drengene og deres træner, døde fredag af iltmangel.

Den 25-årige fodboldtræner Ekkapol Chantawong har skabt debat på sociale medier. Nogle hylder ham for de ubekræftede rapporter om, at han lod børnene spise den mad, de havde med, uden at han selv tog noget.

Andre mener, at det var uansvarligt af ham at tage drengene med ind i grotten midt i regnsæsonen.

I ni dage var Ekkapol Chantawong den eneste voksne, der var sammen med drengene, inden gruppen blev fundet af redningsdykkere i mandags.

/ritzau/AP