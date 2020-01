Redningsskibe har reddet 485 mennesker ud for Libyen

Det norskejede redningsskib "Ocean Viking" og det tyske"Alan Kurdi" får lov til at lægge til i Italien.

Det norskejede redningsskib "Ocean Viking" har mandag hentet 184 mennesker op fra to gummibåde. Redningsskibet har dermed i alt hentet 407 mennesker op over de seneste 72 timer.

Det er sket over fem aktioner, skriver nødhjælpsgruppen Læger uden Grænser på Twitter.

Lørdag aften meddelte hjælpeorganisationen, at skibet havde hentet 72 mennesker op fra en lille ustabil træbåd ud for Libyens kyst. Tidligere lørdag var 59 mennesker hentet op fra en anden lille, overfyldt båd i samme farvand.

Fredag skrev gruppen i et tweet, at 92 menneske - deriblandt flere gravide kvinder og børn - var bragt om bord på "Ocean Viking". Mange af dem var nedkølede, søsyge og ekstremt svage.

"Ocean Viking" bruges af Læger uden Grænser og hjælpeorganisationen SOS Méditerranée.

Også det tyske redningsskib "Alan Kurdi" har i de seneste døgn hentet mindst 78 personer op fra forskellige synkefærdige både ud for Libyen. Der var adskillige børn blandt dem, der blev hentet om bord. Det yngste var kun seks måneder. Tre personer var alvorligt dehydrerede.

Mens Italien tidligere blokerede dets havne for nogle af redningsskibene, får disse for øjeblikket relativt hurtigt tilladelser til at lægge til kaj.

Tyskland og andre lande har på forhånd givet tilsagn om, at de vil tage migranter fra skibene, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Fartøjet "Alan Kurdi" er navngivet efter et syrisk barn, som druknede i Middelhavet i 2015. Billedet af ham - liggende med ansigtet nedad i vandkanten - gik verden rundt og var med til at skabe øget global opmærksomhed omkring flygtninge- og migrantkrisen.

Skibet "Alan Kurdi" tilhører den private tyske hjælpeorganisation Sea-Eye.

/ritzau/NTB