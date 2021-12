Regering beder svenskere tage mundbindet på igen

Sveriges regering kan blive nødt til at indføre coronatiltag og bede restauranter og fitnesscentre om at kræve at se et coronapas fra deres kunder, hvis coronasmitten breder sig yderligere.

Men det er ikke aktuelt endnu.

Det siger den svenske socialminister, Lena Hallengren, på et pressemøde tirsdag.

Regeringen genindfører en anbefaling om at bære mundbind i offentlig transport. Det gælder fra onsdag, men det er ikke et krav.

Folk bedes i første omgang om at undgå trængsel, store forsamlinger og fyldte busser og tog.

Flere tiltag kan komme i tre trin - afhængig af smittesituationen, siger ministeren.

- Det første skridt gælder fra og med i morgen, onsdag, meddeler Hallengren.

- Hvis smittespredningen forøges, vil regeringen indføre trin to. Det indebærer blandt andet også, at flere skal arbejde hjemmefra, og at en vis del af undervisningen på læreanstalter for voksne skal ske på distancen.

Hun understreger, at kravet om at vise coronapas eller vaccinebevis er en del af trin to, og at det ikke er aktuelt at indføre lige nu.

Statsminister Magdalena Andersson indledte tirsdagens pressemøde med at minde om, at pandemien stadig raser.

- I nogle europæiske lande ser man et meget foruroligende udvikling med høj smittespredning og øget belastning af sundhedssektoren, siger Andersson.

- Der befinder vi os ikke i Sverige i dag. Vi ser en øget smittespredning, men stadig på lave niveauer.

