Regering betaler halvdelen af briternes café-regning med succes

Regeringen i Storbritannien tilbyder i august at betale 50 procent af folks regning, når de spiser ude.

Flere og flere briter vender tilbage til Storbritanniens restauranter og caféer, efter at regeringen er begyndt at betale en del af regningen.

Det viser et nyt studie publiceret mandag.

Det nye regeringsinitiativ ved navn "Eat Out to Help Out" gælder mandag til onsdag i hele august. Her tilbyder regeringen at betale 50 procent af prisen per person på måltider op til 82 kroner på pubs, caféer og restauranter.

En analyse fra det britiske analysebureau Centre for Economics and Business Research (CEBR) viser, at tiltaget på trods af pandemien har fået antallet af spisende gæster til at stige med 26,9 procent mandag til onsdag de første to uger i august.

En tiltrængt hjælp til Storbritanniens restaurationsbranche, der er blevet ramt utrolig hårdt af coronavirussets indtog.

I analysen fra CEBR står der, at det månedlange tiltag vil give Storbritannien "et meget tiltrængt skub hen imod normalitet".

- Det er umuligt at benægte, at initiativet har været en succes, siger økonom ved CEBR Nina Skero.

Hun tilføjer, at tiltaget også hjælper folk med at "komme tilbage til vanen med at socialisere", hvilket ifølge hende kan give en endnu større økonomisk effekt.

På trods af tiltaget ligger antallet af spisende gæster i Storbritannien i august stadig 7,1 procent lavere i forhold samme tidspunkt sidste år.

Men det er stadig en klar forbedring af det næsten 30 procent store fald, der var i perioden før tiltaget blev indført.

Den britiske regering har afsat 500 millioner pund til at finansiere befolkningens café-regninger. Det svarer til omkring 4,1 milliard danske kroner.

Tiltaget er udarbejdet af den britiske finansminister, Rishi Sunak.

Det er bare et i en række af tiltag, som Sunak har præsenteret for at få gang i økonomien.

Storbritanniens økonomi er blevet hårdere ramt af pandemien end alle andre store europæiske landes.

