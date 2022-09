Regeringen blev ikke advaret om mulig sabotage mod gasledning

Den danske regering blev ikke advaret om, at der muligvis var sabotage mod gasledningerne Nord Stream 1 og 2 på vej, før det skete i denne uge.

Det siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) i Bruxelles, hvor han onsdag har været til møde med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Her understreger han, at Danmark ikke er blevet advaret om, at der kunne ske angreb på gasledningerne.

- Hverken jeg eller regeringen er blevet varslet.

- Hvad der er af diskussioner i andre lande, det kan jeg jo af gode årsager ikke gå ind i, siger han på et pressemøde.

Svaret kommer på et spørgsmål om, hvorvidt den danske regering og de danske myndigheder har haft oplysninger om, at sabotage kunne være på vej.

Imens er en advarsel angiveligt blevet sendt til Tyskland, som får gas fra ledningerne i Østersøen. Advarslen har mere overordnet handlet om mulige angreb på underjordiske rørledninger. Ikke på et bestemt sted eller tidspunkt.

Advarslen skal være kommet så sent som for nogle uger siden, hvor den amerikanske efterretningstjeneste CIA rettede henvendelse.

Det skriver den tyske avis Der Spiegel og den amerikanske avis The New York Times på baggrund af flere anonyme kilder.

Til det siger Morten Bødskov:

- Jeg tror, at det er vigtigt at huske på, at det her er ikke et angreb på dansk infrastruktur.

- Det er noget, der er foregået i internationalt farvand, og det, tror jeg, er vigtigt at have med i denne her sammenhæng, siger han.

Undersøgelser har indtil videre vist, at der er tale om eksplosioner tre steder på gasledningerne, der løber fra Rusland til Tyskland.

Imens de alle tre er sket i internationalt farvand, er to af dem sket inden for det, der hedder dansk økonomisk zone. Det tredje er sket i svensk økonomisk zone.

Morten Bødskov siger, at der er fuld opbakning fra Nato-lande og et tæt samarbejde i gang med at få opklaret, hvad der er sket.

Men der kan gå en til to uger, før der er tilpas ro på området i Østersøen, til at lækagerne kan undersøges yderligere, siger forsvarsministeren.

Siden tirsdag aften har det dog lydt klart fra regeringen, at der er tale om bevidste handlinger og ikke uheld. Det er i hvert fald myndighedernes klare vurdering, lyder det, uden at det oplyses, hvem der står bag.

/ritzau/