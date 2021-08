Regeringen i Afghanistan gør klar til at slippe magten

Der vil finde en fredelig overdragelse af magten i Afghanistan til en overgangsregering sted, siger landets indenrigsminister ifølge AFP.

Meldingen kommer på en søndag, hvor Taliban med eksplosiv hast har omsluttet hovedstaden Kabul og venter på at rykke ind i byen.

Imens er en omfattende evakuering i gang af de ansatte på de vestlige ambassader, herunder den danske.

Præsident Ashraf Ghanis regering synger på sidste vers. I Doha i Qatar oplyser en talsmand for Taliban ifølge Reuters, at den islamistiske bevægelses leder, Abdul Ghani Baradar, gør sig klar til at lande i Kabul.

Præsident Ghani sidder ifølge Reuters ved middagstid søndag i forhandlinger med USA's udsending i Afghanistan, Zalmay Khalilzad, og andre ledende folk i Nato om situationen.

Det afghanske indenrigsministerium oplyste kort forinden, at Taliban-folk allerede var inde i byen. At de trængte ind fra alle sider.

Imens er USA og en række af dets vestlige allierede i gang med at evakuere statsborgere og ansatte på deres ambassade.

De ansatte på den danske ambassade i byen er blevet kørt til lufthavnen Bagram cirka 60 kilometer fra Kabul for om kort tid at blive fløjet ud, oplyser Udenrigsministeriet.

En helikopter er lettet fra den amerikanske ambassade med ansatte.

Natten til søndag gav præsident Joe Biden ordre til at sende ekstra 1000 amerikanske soldater til Kabul, så i alt 5000 soldater skal bistå med at evakuere USA's ambassade. Han sagde samtidig advarende:

- Enhver handling fra deres (Talibans red.) side på landjorden i Afghanistan, som bringer amerikanske ansatte og vores mission i fare, vil blive mødt med et hurtigt og kraftigt militært svar fra USA.

En russisk embedsmand udtaler ifølge AFP, at Rusland ikke har nogen planer om at evakuere de ansatte på den russiske ambassade.

En talibanleder i Doha siger, at bevægelsens medlemmer er blevet bedt om ikke at udøve vold og lade alle, der ønsker det, forlade byen. Kvinder er samtidig blevet opfordret til at tage til beskyttede områder.

Søndag morgen faldt Afghanistans femtestørste by, Jalalabad, som var en af de eneste betydelige byer, der stadig var under den afghanske regerings kontrol.

Byen var en af de eneste sikre veje ud af Kabul for folk, der måtte ønske at flygte til Pakistan.

