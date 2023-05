Regeringen i Schweiz vil sælge 25 kampvogne tilbage til Tyskland

Regeringen i Schweiz har onsdag indvilget i tage 25 af landets Leopard 2-kampvogne ud af tjeneste.

Hensigten er at sælge dem tilbage til Tyskland, hvor de er produceret.

Det gør det muligt for den tyske regering at levere flere af de meget moderne kampvogne til Ukraine.

Men det skal endeligt godkendes af parlamentet i Schweiz.

Tyskland bad allerede i februar Schweiz om at sælge nogle af dets kampvogne tilbage til våbenproducenten Rheinmetall. Det ville kunne udfylde et hul i forhold til Rheinmetalls forpligtelser over for kunder i EU og Nato.

Tyskland, Polen, Portugal, Finland og Sverige er blandt de lande, der sender egne Leopard 2- kampvogne til Ukraine. Det skaber huller i deres eget forsvar.

Det har skabt en efterspørgsel, som Rheinmetall ikke kan honorere på kort sigt.

Danmark har indgået en aftale med Holland om at frikøbe samme type kampvogne. De skal sendes til Ukraine Men det er ikke de danske Leopard 2-kampvogne, der trækkes ud af det danske forsvar.

Tilbagekøb af kampvognene er et følsomt emne i Schweiz. Loven om neutralitet og en lov om våbenembargo betyder, at Schweiz har forbud mod direkte at sende våben til Ukraine.

/ritzau/Reuters