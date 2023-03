Regeringen overvejer at genskabe ammunitionsfabrik i Frederikshavn

Regeringen vil overveje, om man kan genskabe ammunitionsfabrikken ved Frederikshavn.

Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efter møde for EU-landenes forsvarsministre i Stockholm onsdag.

Her fremlagde EU's udenrigschef, Josep Borrell, en trepunktsplan for at skaffe mere ammunition til Ukraine og de halvtomme ammunitionslagre i EU. Et af punkterne er øget produktion i EU.

- Alle lande bliver nødt til at overveje, hvad man kan gøre. Derfor bliver vi i Danmark selvfølgelig også nødt til at overveje, hvad vi kan gøre, siger Troels Lund Poulsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udmeldingen skal ifølge Troels Lund Poulsen ses i lyset af det enorme behov for ammunition, som krigen i Ukraine har skabt. Han vil nu tage spørgsmålet om med partierne bag forsvarsforliget.

- Vi har en facilitet i Frederikshavn, der indtil for få år siden har været brugt til våbenproduktion. Jeg vil sætte mig i spidsen for at undersøge, om private selskaber kan være interesseret i at etablere produktion, siger Troels Lund Poulsen.

Han vil endnu ikke lægge sig fast på præcis, hvordan staten kan hjælpe med at facilitere produktionen. Men han kalder det naturligt, at man i første omgang ser, om den kan genetableres i Frederikshavn i de eksisterende bygninger.

De ejes i dag af et spansk selskab, som har nedlagt produktionen.

/ritzau/