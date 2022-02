Regeringen overvejer Ørsteds køb af russisk gas

Regeringen holder alle muligheder åbne, i forhold til om Ørsted kan fortsætte med at købe gas af russiske Gazprom.

Det siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) på vej ind til møde mandag med de øvrige EU-landes energiministre i Bruxelles.

- Jeg kan ikke komme det nærmere nu, end at vi ikke udelukker nogen muligheder. Vi er i gang med at analysere, hvad der rent faktisk vil kunne lade sig gøre. Og det skal selvfølgelig ses i sammenhæng med de generelle sanktioner, som vi laver på europæisk plan, siger Dan Jørgensen.

Spørgsmålet om Ørsteds køb af gas fra russiske Gazprom er blevet aktuelt efter Ruslands invasion af Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter en lidt tøvende start på EU-topmødet i sidste uge har EU og medlemslandene hen over weekenden skærpet sanktionerne mod Rusland markant.

Det har betydet et stort fald i den russiske valuta og ført til, at den russiske børs ikke er åbnet mandag er store kursfald oven på angrebet. Hidtil har EU dog ikke direkte lukket for køb af russisk energi i en situation, hvor energipriserne i Europa i forvejen er høje.

I et interview med Berlingske siger topchef i Ørsted, Mads Nipper, at Ørsted frem til 2030 er forpligtet til at købe store mængder gas af fra Gazprom, der har tætte forbindelser til Vladimir Putin.

Ifølge Mads Nipper vil han risikere at skade Ørsted voldsomt, uden at ramme den russiske krigsmaskine, hvis han lukker for gashanen.

- Selv hvis vi kunne bryde den kontrakt, ville det ikke have nogen stor effekt. Det har med al sandsynlighed ingen effekt overhovedet i forhold til det, man gerne vil opnå. Den eneste måde at ramme Rusland på, hvilket vi helhjertet bakker op om, er en orkesteret indsats som lukker både energi- og pengestrømme ned, siger Mads Nipper til Berlingske.

Trods Rusland angreb på Ukraine indeholder Ørsteds kontrakt ikke en klausul, der muliggør at komme ud af den igen. Samtidig vil det have samfundsmæssig betydning, hvis så store gasleverance stoppes.

Derfor mener Mads Nipper, at det ikke kan være en beslutning, som træffes af et privat selskab.

Ifølge Berlingske har Gazprom tidligere oplyst, at man i 2016 leverede 1,75 milliarder kubikmeter gas på kontrakten, svarende til cirka 70 procent af det daværende årlige danske forbrug. En stor del af den russiske gas sælger Ørsted videre til andre lande.

/ritzau/