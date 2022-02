Regeringen vil gerne forblive i Sahel men ved ikke hvordan

Danske styrker trækkes ud af Mali, men regeringen vil gerne forblive militært i området for at stabilisere.

Regeringen vil gerne forblive militært i Sahel-regionen for at bekæmpe irregulær migration og terrorisme.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) har endnu ikke lagt sig fast på hvordan, efter at Mali har bedt danske styrker om at trække sig ud af landet, hvilket ventes at ske inden for nogle uger.

Det siger hun under et besøg hos sin kollega, Pedro Sanchéz, i Spanien.

- Situationen er meget svær, og vi blev nægtet at fortsætte vores mission i Mali.

- Vi skal fortsætte vores engagement. Vi er nødt til at finde ud af præcis, hvordan vi skal gøre det, siger hun.

Vestlige styrker og Danmark har i årevis opereret i det fattige og skrøbelige Mali, hvor militæret har kuppet sig til magten.

I januar meddelte Mali imidlertid, at de danske soldater ikke var velkomne i landet. Ifølge Mali havde Danmark ikke fulgt de nødvendige protokoller.

Det blev afvist af Danmark og dets allierede, herunder den tidligere kolonimagt Frankrig.

Danmark besluttede sig dog hurtigt for at trække sig fra landet, og for nylig meddelte Frankrig og vestlige allierede, at de vil trække sig ud også.

I stedet skal koalitionen uden Danmark indsættes i nabolandet Niger. Det vil kræve et nyt mandat fra Folketinget, hvis Danmark skal sende styrker til Niger.

Danmarks tilbagetrækning ventes at være ovre inden for nogle uger, mens koalitionens vil tage op mod seks måneder.

Sahel-regionen er et langt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst. Det ligger mellem Sahara i nord og Sudan mod syd.

/ritzau/