Regeringen vil sikre overkommelige EU-krav til miljørapporter

Det kan hæmme den grønne omstilling, hvis danske og europæiske virksomheder skal bruge for mange ressourcer på at rapportere om blandt andet deres miljøpåvirkning til EU.

Det mener regeringen, som har bedt om at få emnet sat på dagsordenen for et ministermøde mandag i Bruxelles.

Her deltager erhvervsminister Morten Bødskov (S).

- Danmark skal gå forrest, når det handler om at sikre, at vi har et erhvervsliv, som kan understøtte den grønne omstilling. Det kræver, at virksomheder kan se sig selv i det, og at det er til at håndtere, siger ministeren.

Konkret er det implementeringen af et EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering, som regeringen vil sætte fokus på.

De nye regler betyder, at flere virksomheder end før fremover vil skulle indberette, hvor bæredygtige de er.

Det gælder blandt andet små og mellemstore virksomheder, der er børsnoterede.

- De store virksomheder har allerede arbejdet med miljørapportering i masser af år. De har store afdelinger til at håndtere de forpligtelser, siger Morten Bødskov og fortsætter:

- Men vi skal sikre, at de nye regler også vil fungere for de små og mellemstore virksomheder. Det skal ikke være noget, der spænder ben for deres muligheder for at vækste og være konkurrencedygtige.

Det nye direktiv trådte i kraft i begyndelsen af 2023. Men det ligger endnu ikke fast, hvilke specifikke standarder rapporterne skal følge.

Det er dem, regeringen håber på at kunne påvirke.

