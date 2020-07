Regeringens støttepartier oprørte over Kinas sikkerhedslov

SF og Enhedslisten mener, at Kina har overtrådt sine forpligtigelser, og at det er rædselsfuldt for Hongkong.

Det har vakt opsigt verden over, at Kina har indført en sikkerhedslov, der blandt andet gør det ulovligt at vise støtte til Hongkong, Taiwan, Xinjiang og Tibet.

Den blev gennemført på blot seks uger, og den præcise ordlyd blev holdt hemmelig til aftenen før, den trådte i kraft.

Det har ført til voldsomme uroligheder, og flere hundrede er på gaden blevet anholdt. En række forbrydelser kan give fængsel på livstid. Situationen bekymrer danske politikere.

- Det er virkelig voldsomt, det er rigtig mange mennesker fra demokratibevægelsen, som risikerer at blive kylet direkte i spjældet nu.

- Det er en overtrædelse af menneskerettighederne, at der laves en lov, der slår så hårdt ned på fredelige demonstranter, siger udenrigsordfører Eva Flyvholm (EL).

Hongkong blev i 1997 lovet 50 år med delvist selvstyre efter devisen "ét land, to systemer". Det skete, da regionen overgik fra at være en britisk koloni til at tilhøre Kina. Briterne besatte øen i 1841.

Ifølge lokale kræfter, ngo'er og mange vestlige lande strammer Kina lige så stille skruen og indskrænker rettighederne før tid.

Enhedslisten foreslår, at Den Internationale Domstol, FN's juridiske organ, skal se på sagen og opfordrer udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at undersøge muligheden.

- Det er godt, at udenrigsministeren er bekymret, men jeg synes også, at vi har brug for at tage de næste skridt, og der er brug for, at nogle lande kan være modige og gå forrest, og det har jeg opfordret ham til, siger Eva Flyvholm.

Hun mener, at det er "helt åbenlyst", at han bør indkalde den kinesiske ambassadør til en samtale.

Udenrigsordfører Karsten Hønge (SF) er også fortørnet.

- Det er ekstremt skræmmende og rædselsfuldt for befolkningen i Hongkong. Det kan være med til at ændre balancen fuldstændigt mellem Hongkong og Fastlandskina.

- Det er et åbenlyst brud på den aftale, der blev indgået og først udløber i 2047. Danmark skal være tydelig i sin kritik overfor Kina, og det er en god idé at gøre det på EU-plan, siger han.

SF har dog endnu ikke lagt sig fast på, om ambassadøren bør indkaldes, eller om sagen bør rejses for domstolen.

Danmark har sammen med ligesindede lande tirsdag i FN's Menneskerettighedsråd i Geneve støttet en erklæring, der udtrykker kritik af loven.

Også et samlet EU har taget afstand fra loven.

- Kina er ikke i tvivl om, hvad Danmark og store dele af det internationale samfund mener. Situationen i Hongkong er stærkt bekymrende, siger Jeppe Kofod i en skriftlig kommentar.

