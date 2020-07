Regeringschef forlader EU-topmøde for krisemøde om corona

Luxembourg har registreret yderligere 112 coronasmittede, og Xavier Bettel skal lede et regeringsmøde hjemme.

Et regeringsmøde om coronavirus søndag aften i Luxembourg har fået premierminister Xavier Bettel til at forlade et igangværende topmøde i Bruxelles om EU's budget og økonomiske genopretning.

Det skriver avisen Luxemburger Worts korrespondent i Bruxelles på Twitter.

Bettel vil under sit fravær blive repræsenteret af Belgiens premierminister, Sophie Wilmès.

En stats- eller regeringschef kan ikke erstattes under et topmøde af hverken ministre, diplomater eller embedsmænd fra det pågældende medlemsland.

EU-topmøder er kun for stats- og regeringschefer. Dermed er det nødvendigt at blive repræsenteret af et andet lands leder.

Det er ekstra særligt at forlade et topmøde om EU's budget, da alle lande har en egen sag at kæmpe for: At begrænse nationale udgifter og øge egne indtægter fra den fælles kasse.

Coronavirus spredes fortsat i Luxembourg. Søndag har sundhedsministeriet ifølge Luxemburger Wort meddelt, at der er registreret yderligere 112 smittede.

Danmark er målt på befolkningstal knap 10 gange større end Luxembourg, som har lidt over 600.000 indbyggere.

Der er ingen meldinger om flere døde i Luxembourg. Men som avisen noterer, er det ikke alle tal, der opdateres i weekenden, hvilket også har været tilfældet i flere andre europæiske lande.

Tal for eksempelvis nyindlæggelser kommer først mandag.

/ritzau/