Regeringskritisk indisk medie købt af Modi-tilhænger

Et af de få medier, som er kritisk over for den hindunationalistiske Narendra Modi, er opkøbt af rigmand.

Det har sendt en chokbølge gennem dele af Indien, at et af landets sidste store uafhængige medier er ved at blive overtaget af en person, der er tæt på den indiske premierminister, Narendra Modi.

Det er den indiske milliardær Gautam Adani, der er ved at overtage størstedelen af aktierne i det indiske nyhedsmedie NDTV.

Ifølge Forbes har Gautam Adani en formue på cirka 139 milliarder dollar - svarende til over 1000 milliarder kroner.

NDTV er af de få medier, som er kritisk over for den hindunationalistiske Modi.

Adani ejer nu over 70 indiske medier, som følges af 800 millioner indbyggere i verdens største demokrati.

Det betegnes som en stor overraskelse, at den 60-årige Nadani har sikret sig 29 procent af aktierne i NDTV og nu byder på yderligere 26 procent.

NDTV har i de seneste år været en usædvanlig stemme i Indien. Det er blevet kendt for undersøgende og kritisk journalistik og for at invitere Modi-kritikere i studiet.

Med Adanis opkøb af mediet ventes denne kritik at komme til at forstumme.

Nyheden om aktiesalget blev mødt med chok og vantro blandt de ansatte på NDTV-redaktionen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er totalt en overraskelse, som kommer uden forudgående oplysninger eller diskussioner, siger en talsmand for de NDTV-ansatte Suparna Singh.

Indien ligger langt nede på Journalister Uden Grænsers indeks over pressefrihed i verden. Der er 180 lande med på listen, og Indien er nummer 150.

Regeringsfjendtlige journalister i Indien fængsles jævnligt eller udsættes ofte for vold eller trusler fra tilhængere af Modis BJP-parti.

