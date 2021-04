Regeringsparti bliver størst ved valg i Bulgarien

Det ventes at blive vanskeligere end tidligere for premierminister Bojko Borisov at finde et nyt flertal.

Premierminister Bojko Borisovs bulgarske parti Gerb vinder parlamentsvalget i landet med en stemmeandel på under 26 procent, viser måling.

Det er en større tilbagegang for centrum-højre-partiet i forhold til sidste gang, der var valg.

Derfor ventes det at blive vanskeligere for Borisov at finde nok partnere til at indgå i en koalition med flertal.

/ritzau/Reuters