Regeringsvenlige styrker får kontrol over Hodeidas lufthavn

Voldsomme kampe fortsætter i havneby, hvor regeringsvenlige styrker har genvundet kontrol over lufthavn.

Natten til lørdag dansk tid har regeringsvenlige styrker genvundet kontrol over lufthavnen i byen Hodeida i Yemen.

Her har der i flere dage har været voldsomme kampe mellem styrker anført af Saudi-Arabien, der støtter Yemens regering i eksil, og houthi-oprørere.

Ifølge en officiel udtalelse fra Yemens militær er Hodeidas internationale lufthavn befriet fra oprørernes kontrol.

En kilde siger til nyhedsbureauet Reuters, at styrkerne lørdag er ved at afsøge området for miner og eventuelle oprørere, der måtte være tilbage i bygningerne.

Det sunnimuslimske Saudi-Arabien leder en koalition af lande, som forsøger at nedkæmpe de shiamuslimske houthi-oprørere i Yemen og genindsætte et sunnimuslimsk styre i det forarmede land.

Havnen i Hodeida er Yemens største og en livline for millioner af mennesker i Yemen, som er på randen af hungersnød.

/ritzau/Reuters