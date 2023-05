Register skal hjælpe ofre for Ruslands krig i Ukraine

Rusland skal holdes ansvarlig for sin krig mod Ukraine. Både for at hjælpe ofrene og for at sikre genopbygningen af landet efter krigen.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde forud for Europarådets topmøde i Islands hovedstad, Reykjavik.

- Topmødet i Reykjavik kommer på det rigtige tidspunkt. Et stort emne vil være Ruslands ansvar for krigen, siger Ursula von der Leyen.

Konkret forventes Europarådet onsdag at vedtage at oprette et register, hvor fysiske ødelæggelser, men formentlig også overgreb på civile, skal registreres.

Det skal ske ved, at ukrainske myndigheder og borgere registrerer og dokumenterer skader i registret. Derefter kan registret bruges i forsøget på at få Rusland til at betale. Hvordan det konkret skal ske, er dog endnu ikke afklaret.

Mens stats- og regeringslederne for de 46 europæiske medlemslande i Europarådet samles i Reykjavik, spekuleres der i, om Ukraine med en offensiv vil kunne trænge Rusland så langt tilbage, at det kan åbne for en form for afslutning på krigen.

Selvom det er usikkert, er det vigtigt allerede nu at forberede retsopgøret efter krigen, siger Ursula von der Leyen.

- Rusland begår en aggressionsforbrydelse ved at føre krig i Ukraine. Derfor er jeg glad for, at vi får et register. Det er en forudsætning for retfærdighed. Og retfærdighed for ofrene er en forudsætning for fred, siger Ursula von der Leyen.

/ritzau/