Regnbuen til debat: Lgbt-spørgsmål splitter fortsat USA

I den amerikanske delstat Texas vil den republikanske guvernør, Greg Abbott, beordre delstatens børneforsorgsmyndigheder til at efterforske forældre, der lader deres transkønnede børn gennemgå kønskorrigerende behandling, for børnemishandling. Initiativet behandles lige nu i en domstol, men delstatens største børnehospital har allerede nu sat hormonbehandlinger for transkønnede børn i bero.

I Florida har delstatens lovgivende forsamling vedtaget en kontroversiel lov, der forbyder skoler at undervise børn i de mindste klasser om seksuel orientering og kønsidentitet eller på en måde, der ikke er "alderspassende". Loven ventes underskrevet af den republikanske guvernør Ron DeSantis i den nærmeste fremtid.

"Vi vil sikre, at forældre er i stand til at sende deres børn i børnehaveklasse uden at få sprøjtet noget af det her stads ind i deres skoles pensum," sagde DeSantis efter lovens vedtagelse i sidste uge.

Lignende tiltag er under behandling i flere andre delstater med konservative politiske flertal. Ifølge borgerrettighedsgruppen American Civil Liberties Union har amerikanske delstatspolitikere i løbet af årets første to og en halv måned introduceret flere end 150 lovforslag, der begrænser lgbt-amerikaneres rettigheder. Hovedparten af disse retter sig mod transkønnede børn og handler typisk om at begrænse deres adgang til medicinske behandlinger og om at udelukke transkønnede, der identificerer sig som hunkøn, fra deltagelse i pige- og kvindeidræt.

De mange initiativer er del af et bredere identitetspolitisk slag mellem konservative forældre, skolebestyrelser og politikere på den ene side og den del af den amerikanske befolkning, der presser på for øget accept af seksuelle mindretal og alternative kønsidentiteter, på den anden.

Flere iagttagere peger på, at bølgen af konservative lovforslag er et resultat af de enorme kulturelle og demografiske forandringer, som skyller hen over det amerikanske samfund. En ny måling fra opinionsinstituttet Gallup viser, at en femtedel af amerikanere født efter 1996 identificerer sig som lgbt+, og samtidig viser de seneste tal fra det uafhængige religionsforskningsinstitut PRRI, at hvide kristne har mistet deres flertalsstatus i USA og nu udgør lidt over 40 procent af befolkningen.

"Det har udløst en eksistentiel frygt blandt dem, der er vant til at kontrollere alt fra bestyrelseslokalerne til Det Hvide Hus. Så det, vi ser her, er folk, der spiller på den grånende og meget valgaktive generations frygt for, at noget glider dem af hænde," siger Nadine Smith, der er direktør for interessegruppen Equality Florida (Lighed i Florida), til nyhedsmediet CNN.

Konservative meningsdannere ser anderledes på sagen. Konservative delstater som Texas og Florida gør ret i at reagere på venstrefløjens bestræbelser på at presse en bestemt ideologisk dagsorden ned over hovedet på alle amerikanere, skriver eksempelvis nyhedsmediet National Review i en leder.

"Det er en nobel målsætning at give forældre selvbestemmelse og beskytte børn fra ideologiske fanatikere. Trods påstande om det modsatte er det lgbt-lobbyen – ikke forældre – der er de virkelige kulturkrigsangribere i vor nations skoler og lokalsamfund," lyder det i National Review.

Fortalere for seksuelle mindretals rettigheder advarer om konsekvenserne af tiltag som det i Texas, der begrænser transkønnede børns og unges muligheder for at leve som deres valgte køn. Transkønnede personer uden adgang til medicinsk behandling har ifølge undersøgelser en stærkt forhøjet risiko for depression og selvmord.

"Delstatens ledelse har sagt, at den hellere vil se døde børn end glade, elskede transbørn, der trives, får støtte og er i live og har det godt," siger Emmett Schelling, der er direktør for netværket Transgender Education Network of Texas (Netværket for oplysning om transkønnede i Texas) til nyhedsmediet NPR.

USA's demokratiske præsident, Joe Biden, fastslog i sin tale til nationen tidligere i denne måned, at han bakker op om transkønnedes rettigheder.

"Angrebsbølgen af delstatslove, der retter sig imod transkønnede amerikanere og deres familier, er forkert. Jeg vil særligt til vores yngre transkønnede amerikanere sige, at jeg som præsident altid vil have jeres ryg, så I kan være jer selv og opfylde jeres gudsgivne potentiale," sagde Biden i sin tv-transmitterede tale i Kongressen.